Sur la plage abandonnée, coquillages et... crustacés !

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



RTL Vous Régale vous emmène en mer ! Au menu aujourd'hui, les crustacés : homards, crabes, crevettes, écrevisses, langoustes... On vous révèle leurs secrets, leurs petites anecdotes historiques et surtout, on vous explique comment les consommer !



Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Patrick Jeffroy, 50 ans de cuisine derrière lui, chef à Carantec, en Bretagne, vous explique comment décortiquer et cuisiner un bon tourteau, tomates, ananas, mayonnaise !

L'instant Luana Belmondo

Aujourd'hui, Luana vous emmène manger des spaghettis aux palourdes sur une plage en Italie... Chez Mamma Licia ! Suivez-là !

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !

A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et des livres de cuisine !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !



Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Romain Davodet, marin-pêcheur dans le Cotentin vous parle de sa spécialité : les homards ! Il vous racontera comment bien les choisir et comment les sublimer simplement... Retrouvez ses produits sur le site de son entreprise "Cap Nord", à Carteret !

Pour toute commande, appelez le 06.73.62.17.67 !



L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Aujourd'hui pour son escale de rêve, Jean-Sébastien vous transporte à Roscoff, en Bretagne... Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

Le Grand Jeu de l'été

Grand Jeu de l'été

C'est le retour du Grand Jeu de l'été sur RTL ! Jusqu'au 5 Août, des vagues de cadeaux déferlent sur notre antenne !



Chaque jour, un auditeur sera tiré au sort pour choisir son animateur préféré... Derrière chaque voix se cache peut-être un iPhone X, un MacBook, des séjours de rêve dans l'Ouest Américain ou au Vietnam, des chèques de 1000€, etc. !



Inscrivez-vous vite en appelant le 3210 ou en envoyant "ETE" par SMS au 74900.



