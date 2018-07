publié le 28/10/2017 à 03:16

"Auchan Retail France a décidé de retirer de ses rayons tous les produits de jardinage contenant des molécules de synthèse, dont le glyphosate", écrit dans un communiqué Auchan Retail, la division du groupe Auchan dédiée aux activités de distribution. En 2013, la société s'était déjà engagée "via une reformulation plus écologique de ses produits de jardinage à marque propre", avait-elle alors expliqué.



"Dès le 15 novembre, les rayons 'jardin' des magasins Auchan offriront exclusivement des produits plus naturels, en libre-service," ajoute l'entreprise. Par cette action, Auchan Retail France est "le premier distributeur alimentaire à proposer à ses clients, dans tous ses formats, un rayon entièrement composé de produits garantis sans composant chimique de synthèse, pour un entretien du jardin plus responsable", déclare Pierre-René Tchoukriel, directeur produit, cité dans le communiqué.

Pour les magasins du groupe ayant encore des produits concernés en stock, ces derniers "seront récupérés par une société certifiée Certiphyto, spécialisée dans la gestion de déchets diffus spécifiques", est-il annoncé dans le communiqué.