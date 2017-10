publié le 23/10/2017 à 06:48

Le C40 est un réseau international de 91 villes du monde entier (présidé par la maire de Paris Anne Hidalgo), qui représentent 600 millions d'habitants et un quart de l'économie mondiale. Ces villes sont beaucoup plus ambitieuses que les États. D'abord elles mettent en place des plans de lutte contre la pollution. La chasse à la voiture à Paris, ce n'est rien comparé à ce qui se passe, par exemple à Bogota, en Colombie. La circulation alternée pair et impair là-bas, c'est tous les jours de l'année.



À Mexico, la couleur de votre vignette vous interdit de rouler un jour par semaine. Si vous en avez une jaune, vous restez au garage le lundi. Une rose c'est le mardi. Copenhague veut interdire les voitures dans son centre en supprimant tous les parkings et en construisant des autoroutes pour vélo. Même politique à Londres, où commencent à apparaître des embouteillages de bicyclettes.

Les entreprises associées à la réflexion

À Paris, les maires vont s'échanger leurs idées. Ils peuvent aussi agir en finançant des énergies vertes. En s'unissant, ils ont un autre pouvoir : faire baisser les prix. Vingt-trois villes, parmi les plus grandes du monde, ont décidé d'avoir 100% de bus électriques dans les trois ans. Cela incite les industriels à accélérer la recherche. En commandant ensemble des milliers de bus, elles vont faire chuter les coûts.



D'ailleurs à Paris, le C40 a aussi invité les patrons d'entreprises pour leur montrer qu'ils ont un énorme marché devant eux. Quant aux maires de Los Angeles ou d'Austin (Texas), ils seront là pour dire aussi que malgré la position de Donald Trump sur le climat, les villes aux États-Unis peuvent à elles seules assurer la moitié des objectifs de l'Accord de Paris. Et qu'elles sont bien décidées à y arriver.