Gironde : pourquoi le projet de péage entre Bordeaux et Arcachon fait-il polémique ?

Au Teich en Gironde, entre Bordeaux et Arcachon, l'État prévoit d'installer une barrière de péage sur une portion d'autoroute actuellement gratuite. Une décision qui suscite beaucoup d'opposition sur place, contre ce péage qui viendrait financer un projet d'élargissement, passer l'autoroute A63 et A660 de 2 à 3 voies entre Bordeaux et Arcachon. Mais même sans péage, certains habitants refusent l'agrandissement pour raisons écologiques, comme Nicolas. "Il faut arrêter de surcharger en bitume, de surcharger en béton. Il faut éviter de construire plutôt que de surconstruire. J'espère que le projet n'aboutira pas du tout", dit-il.

Un des arguments pour l'État, c'est que ce tronçon est actuellement trop dangereux, notamment à cause des nombreux camions. Martine et Christophe habitent Salles, en plein sur le tronçon en question. "Oui, je suis pour parce que c'est infernal sur cette route, c'est dangereux. Je ne me mets jamais entre deux camions et il arrive parfois que les camions déboîtent alors qu'ils n'ont pas le droit", explique Martine. "Oui, je suis pour l'élargissement. Maintenant, je suis pour l'élargissement gratuit. C'est à dire qu'aujourd'hui je ne veux pas de péage", dit Christophe.

La maire du Teich a d'ailleurs écrit vendredi au ministre des Transports pour lui montrer l'ampleur de l'opposition. Pour Karine Desmoulin, il est inadmissible que les Girondins, au sud de Bordeaux, aient à payer pour aller travailler ou pour aller se soigner sur la métropole. Elle avance un autre problème : "On sait pertinemment qu'il y aurait un report sur les axes secondaires, les routes communales et départementales. C'est inenvisageable de voir un trafic augmenter sur nos routes parce qu'elles ne sont pas dimensionnées pour". Elle a lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 33.000 signatures à l'heure actuelle.

