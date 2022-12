RTL met à l'honneur cette semaine les héros de l'année qui vient de s'écouler. L'été dernier, on se souvient des incendies géants en Gironde où près de 20.000 hectares ont été dévorés par les flammes et des milliers d'habitations ont dû être évacuées. Si aucune victime humaine n'a été à déplorer, les flammes ont causé des dégâts considérables pour la faune sauvage et causé une grande inquiétude chez les animaux domestique et sauvages.

À Landiras, un homme a tenté de venir en aide à tous ces animaux avec les moyens du bord. Patrick Meng, directeur du parc animalier du Sud-Gironde, héberge à Landiras des animaux abandonnés à qui il donne une deuxième chance. On croise dans son parc des lamas, des chèvres, des chevaux ou des poneys dont il s'occupe avec des jeunes en insertion.

Quand le grand incendie de juillet s'est déclaré, il n'a pas hésité une seule seconde. Quand Landiras a été évacuée, il est resté pour venir en aide à celles et ceux qui avaient besoin de lui. "Il y avait les perroquets, les chats, les chiens, les chèvres, etc. Tous les animaux de gens qui devaient partir et nous ont demandé si on pouvait s'en occuper. Il m'arrivait d'avoir des coups de téléphone à minuit pour aller chercher des bêtes chez des particuliers. On se retrouvait dans des rues remplies de fumée sans habitants, on avait l'impression d'être dans un téléfilm", se souvient-il au micro de RTL.

Les animaux, "grands oubliés" des incendies

Tous les animaux domestiques qu'il a pu récupérer ainsi ont ensuite pu retrouver leurs maîtres une fois les incendies maîtrisés. Mais cet été, Patrick Meng ne s’est pas occupé seulement des animaux de compagnie. Il est aussi intervenu pour les animaux sauvages. Des sauvetages encore plus périlleux. "On s'est retrouvé dans le feu, en fait. Dans des endroits où personne n'avait le droit d'aller. On avait des autorisations pour aller chercher des animaux blessés. On a récupéré 27 chevreuils, 7 sangliers et un écureuil comme ça. Il fallait quelqu'un pour intervenir", explique-t-il, soulignant que "les animaux sont les grands oubliés" de cette tragédie. "On a vu beaucoup de cadavres d'animaux morts. Quand on nous dit qu'ils sont partis, c'est une légende".

Patrick Meng vient de créer à Landiras une brigade qui regroupe bénévoles, vétérinaires, pompiers pour être prêt en cas de retour des flammes l'an prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info