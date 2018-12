publié le 03/12/2018 à 17:04

Les premières conséquences du mouvement des "gilets jaunes" se font sentir dans les stations services. Alors que la contestation se poursuit un peu partout en France, des pénuries de carburant sont d'actualité dans certaines régions. En première ligne ? La Bretagne.



De nombreuses stations-service du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan étaient en rupture totale ou partielle de carburant ce lundi 3 décembre. Une situation qui a contraint le préfet du Finistère a prendre des mesures de restriction de consommation limitant ainsi à trente euros par voiture et par jour, pour les véhicules léger, les pleins de carburant.



Et la Bretagne n'est pas l'unique région concernée. Il faut dire que de nombreux dépôts pétroliers sont bloqués depuis plusieurs jours, comme celui du Mans (Sarthe), du Grand-Quevilly (Seine-Maritime) et de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).