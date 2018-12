Gérard Lanvin : non, l’acteur n’est pas l’auteur d’une tribune anti-Macron

publié le 10/12/2018 à 18:32

Une fake news particulièrement virale sur Facebook. Une soi-disant lettre ouverte attribuée à l’acteur Gérard Lanvin s’est propagée sur les réseaux sociaux depuis samedi 8 décembre. Dans le texte, le comédien y tiendrait des propos très durs à l’encontre d’Emmanuel Macron et Édouard Philippe. En seulement trois jours, ce post totalise plus de 253.000 partages sur Facebook.



Problème, Gérard Lanvin n’a en fait jamais écrit ce texte, comme l’a repéré le service de vérification des informations de l’Agence France-Presse. En 2013, la même lettre ouverte lui avait déjà été attribuée, à la différence près qu’elle visait François Hollande. L’acteur s’était alors dit victime d’une usurpation d’identité.

"Quand on vit de la naissance à la mort avec de l’argent public, comme M. Macron, Édouard P. Castaner et quelques millions d’autres, que l’on ne paie pas ou peu de cotisations sociales, qu’on bénéficie d’un système de retraite réservé à sa seule catégorie, d’un système de placement financier défiscalisé (…) On doit a minima avoir l’honnêteté de ne jamais prononcer le mot Égalité, ni d’exiger des autres fussent-ils devenus riches, plus de solidarité qu’on ne s’en impose à soi-même", proclame ce texte.

Une lettre ouverte à Macron faussement attribuée à Gérard Lanvin. Crédit : Capture Facebook

Une fausse information qui s’est ensuite rapidement propagée parmi les internautes, et sur des pages de "gilets jaunes", lui donnant par là même, une visibilité d’autant plus large.

La fausse lettre attribuée à Gérard Lanvin a ensuite été largement partagée sur Facebook. Crédit : Capture Facebook

Un précédent en 2013

La même lettre, adressée à l’époque à François Hollande et Jean-Marc Ayrault, avait déjà circulé sur les réseaux sociaux en 2013. Avant de revenir de manière épisodique, lors du quinquennat, comme ci-dessous en 2015, où la fausse lettre avait été partagée plus de 350.000 fois sur Facebook.

La fausse lettre attribuée à Gérard Lanvin avait déjà circulé plusieurs fois sous le quinquennat de François Hollande. Crédit : Capture Facebook

En 2013, selon l’agent Cinéart de Gérard Lanvin, l’acteur avait porté plainte au parquet de Paris pour usurpation d’identité. "Je viens d'être mis au courant de l'existence d'une lettre à tendance politique, circulant sur internet (...) et signée de mon nom. Ceux qui me connaissent et qui connaissent par conséquent mon indépendance politique (...) ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait bien sûr pas de mon genre d'attitude, ni de mon style d'écriture", avait alors indiqué Gérard Lanvin dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Je démens totalement cette possibilité et, sur mon honneur, affirme que cette lettre et ses propos ne sont pas de moi", avait-il terminé.