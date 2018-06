publié le 06/06/2018 à 13:48

Une nouvelle mesure en faveur des gardes d'enfants. L'idée est d'aider les femmes les plus modestes à retrouver rapidement un emploi. "Le tiers payant, pour les femmes qui cherchent à faire garder leurs enfants, aujourd'hui qui doivent débourser les premiers mois pour faire garder leurs enfants par une assistante maternelle, qui n'ont pas les moyens de débourser un mois de garde d'enfants, et qui de fait renoncent à prendre un emploi", a indiqué sur RTL Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.



Cette mesure doit s'inscrire dans un plan pauvreté présenté en juillet par le gouvernement. Les mamans n'auront plus à avancer l'argent pour payer la nounou. Les frais seront pris en charge dès le début du mois par la Caf.

Aujourd'hui, 60% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par les parents, mais les mamans les plus modestes qui reprennent le travail doivent débourser les frais de garde avant même de recevoir les aides de la Caf.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une explosion dans un silo à grain à Strasbourg a fait 4 blessés dont 3 en urgence absolu



Faits divers - Nordahl Lelandais a été conduit chez lui en Savoie, les enquêteurs s'intéressent à une nouvelle affaire. Il est soupçonné d’attouchements sur l'une de ses petites cousines.



Roland-Garros - Marco Cecchinato a créé la sensation mardi 5 juin, en éliminant Novak Djokovic en quarts de finale du tournoi parisien.



Météo - Il y a de légères améliorations sur le plan orageux mais les précipitations persistent et de violents épisodes orageux seront de retour.