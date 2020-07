Fuite toxique à Martigues : "Il y a une inquiétude pour la faune", indique le maire

publié le 24/07/2020 à 10:07

La baignade est interdite ce matin dans le Golf de Fos (Bouches-du-Rhône) à cause d'une fuite toxique venue du complexe pétrochimique de Martigues. Un bac de stockage de chlorure de fer a débordé, dans la nuit du 22 au 23 juillet, ce qui a formé une nappe acide de plusieurs hectares dans la Méditerranée.

"Ils annoncent une cinquantaine de mètre cube, j'entends dire que ça pourrait être près de quinze fois plus", craint Gaby Charroux, maire de Martigues, "il y a une inquiétude pour la faune, pour les poissons". L'élu précise néanmoins ne pas avoir encore constaté de "dégâts conséquents".

"Personne ne mesure les conséquences avec certitude", a rajouté Gaby Charroux. Les deux plages les plus proches du lieu de l'incident ont été fermées temporairement à la baignade. "Si c'est encore dangereux, évidemment on continuera à laisser les plages fermées, mais si ce n'est pas nécessaire on rouvrira. En pleine saison, pour un tas de villages vacances et de touristes, ce serait assez catastrophique de pas pouvoir bénéficier des plaisirs de la mer."