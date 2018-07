publié le 26/06/2018 à 16:40

Franprix s'engage dans la lutte contre le plastique. L'enseigne a annoncé qu'elle cesserait de vendre des articles en plastique à usage unique à partir du 1er janvier 2019.



Selon les informations du Parisien, la marque arrêtera d'approvisionner ses magasins dès la fin du mois de juillet. Les gobelets, couverts et assiettes en plastique, les cotons-tiges, les pailles et bâtonnets mélangeurs pour le café disparaîtront progressivement des rayons et seront remplacés par de nouveaux produits fabriqués en bois, en carton ou en bambou.

Avec cette décision, Franprix prend les devants : dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique de 2015, la France a choisi d'interdire la vaisselle en plastique et les coton-tiges à partir du 1er janvier 2020.

McDonald's et Hilton déjà engagés contre le plastique

La Commission européenne a également proposé en mai dernier d'interdire coton-tiges, couverts, assiettes, pailles et autres mélangeurs à cocktails, en imposant que ces produits soient fabriqués dans des matériaux plus durables.



Avant Franprix, d'autres marques ont déjà sauté le pas. McDonald's teste ainsi depuis mi-juin deux alternatives aux pailles en plastique : des pailles biodégradables ou des gobelets avec fermeture intégrée. La chaîne d'hôtels Hilton a quant à elle annoncé la fin des 5 millions de pailles et des 20 millions de bouteilles en plastique servies chaque année dans ses établissements.