publié le 28/05/2018 à 17:45

Nouvelle étape dans la bataille contre le plastique. Effarée par la quantité de déchets plastiques qui a envahi les océans, la Commission européenne a proposé ce lundi 28 mai une série de mesures pour tenter de réduire drastiquement l'utilisation d'objets à usage unique, du coton-tige au matériel de pêche. Une dizaine de catégories de produits à usage quotidien, qui représentent à eux seuls 70% des déchets échoués à la fois dans les océans et sur les plages, sont ainsi dans le collimateur de Bruxelles.



Dans sa proposition de directive, Bruxelles prône l'interdiction des cotons-tiges en plastique, couverts, assiettes, pailles, mélangeurs de cocktails et tiges de ballons, qui devront être fabriqués en matériaux plus durables à la place. Les verres en plastique à usage unique ne seront autorisés que si le couvercle est attaché.

Des interdictions existent par ailleurs déjà au niveau national. En France par exemple, les gobelets et assiettes en plastique seront interdits au 1er janvier 2020. Pour les récipients alimentaires et les gobelets, les 28 devront chacun se fixer des objectifs de réduction, en proposant par exemple des produits alternatifs dans les points de vente ou en faisant payer ces récipients à usage unique.

D'autres obligations reviendraient aux fabricants des produits ciblés, qui devront aider à couvrir les coûts de la gestion et de nettoyage des déchets. Sont concernés : les paquets de chips ou de bonbons, les gobelets, les filtres de cigarettes, les sacs plastiques légers ou les ballons.

"Aucune initiative similaire à cette échelle dans le monde"

C'est une nouvelle étape dans la chasse aux plastiques pour l'UE, qui se satisfait déjà d'une petite victoire en la matière. Après l'entrée en vigueur d'une législation restrictive sur les sacs en plastique, près de trois Européens sur quatre indiquent avoir réduit leur consommation, selon l'Eurobaromètre. "Je crois que le changement de comportement chez nos citoyens est l'un des principaux facteurs pour nous emmener vers l'économie circulaire" a ainsi déclaré Frans Timmermans, premier vice-président de la commission.



Ces mesures doivent encore être discutées par les deux législateurs de l'UE, le Parlement et le Conseil (qui représente les Etats membres). La Commission aimerait voir la nouvelle directive aboutir avant la fin de son mandat en 2019, pour une entrée en vigueur des règles pas avant 2022.



Rethink Plastics a salué l'initiative de la Commission, même si selon ces ONG elle aurait pu aller encore plus loin. "Il n'y a aucune initiative similaire à cette échelle dans le monde", a noté Meadhbh Bolger, de Friends of the Earth Europe, l'une des ONG membres de l'alliance. Mais sans objectifs chiffrés au niveau de l'UE pour la réduction des emballages alimentaires et gobelets, "il y a un risque potentiel d'échec", a-t-elle averti.



L'industrie européenne du plastique a, quant à elle, froidement reçu les annonces, jugeant que la Commission faisait des "raccourcis" dans son raisonnement. PlasticsEurope estime dans un communiqué que ces déchets marins résultent plutôt du "manque d'application de la législation liée à la gestion des déchets au niveau national et régional" et appelle à la mise en place d'infrastructures et à l'interdiction des décharges.