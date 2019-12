Fracture numérique : dans les Vosges, une station de ski privée de téléphone

publié le 04/12/2019 à 00:05

Difficile voire impossible de joindre la station de ski Rouge Gazon dans les Vosges. Depuis le 22 octobre, l'opérateur Orange a coupé la ligne de téléphone analogique pour passer au numérique. Une transition qui ne fonctionne pas pour l'hôtel-restaurant de Rouge-Gazon, situé en zone blanche.

Dès l'arrivée sur le site web de l'établissement, un message s'affiche signalant l'incident technique : "Nous espérons un rétablissement dans les plus brefs délais. Vous pouvez cependant nous contacter via Messenger ou nous envoyer un mail sur info@rouge-gazon.fr."

D'après France 3, les principaux acteurs se rejettent la faute. Pour le téléopérateur, celui-ci ne fait qu'appliquer loi. Quant à l'État et au département des Vosges, ceux-ci pointeraient du doigt l'emplacement de la station de ski.

Stratégie nationale contre réalité du terrain

Depuis 2017, l'État a lancé sa "stratégie nationale d'inclusion numérique", visant à réduire les inégalités d'accès et d'usage du numérique, qu'importe l'âge, la classe sociale ou la zone géographique, d'où la coupure de la ligne téléphonique analogique à Rouge Gazon.

Alors que la France s'apprête à passer à la 5G, le Syndicat de la presse sociale qui a publié un rapport en juin 2019, soulignait que 23% des Français souffriraient de l'"illectronisme", un autre terme pour parler de fracture numérique. Ces citoyens n'auraient pas accès ou ne seraient tout bonnement pas à l'aise avec le numérique.

Sans oublier que, en 2017, dans plus de 500 communes en France, situées en zone blanche, il était encore impossible de passer un coup de fil ou d'envoyer un SMS.



Ici, à Rouge Gazon, sans téléphone ni d'internet à cause de la zone blanche, impossible d'imaginer la station ouverte cette saison. François Vannson, président du conseil départemental des Vosges, s'est confié à confrères de France 3 : "Je ne peux pas concevoir la station Rouge Gazon fermée pendant une saison hivernale. C’est juste impossible. On continuera à se mobiliser."