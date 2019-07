Finale de la CAN - Paris, Lyon, Marseille : les transports perturbés ce soir

publié le 19/07/2019 à 14:02

Le Sénégal affronte l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi 19 juillet à 21 heures. De Dakar à Alger, en passant par la France, où la diaspora des deux pays est très présente, les supporters des deux camps rêvent d'un moment historique : le premier sacre des Lions de la Teranga, abonnés à la "lose", ou la deuxième étoile des Fennecs, après le titre à domicile de 1990.

Un dispositif de sécurité important sera mis en place dans les grandes villes françaises après les incidents qui ont marqué la liesse populaire à la hauteur du beau parcours des Verts. À Paris, 2.500 policiers et gendarmes ainsi que 300 sapeurs-pompiers seront mobilisés aux abords des Champs-Élysées où les supporters de l'Algérie se retrouvent après chaque victoire des Fennecs dans la compétition.

Cette finale aura également une incidence sur les trajets des habitants des grandes métropoles puisque la circulation des métros, bus et trams sera perturbée par endroits.

À Paris

Dans la capitale, le dispositif devrait être le même que celui mis en place pour la petite finale le 17 juillet. À la demande de la préfecture de police de Paris, plusieurs stations de métro avaient été fermées à partir de 21 heures et jusqu'à la fin du service.

Pas moins de sept stations avaient été fermées sur la ligne 1 : Tuileries, Concorde, Champs-Élysées Clémenceau, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle - Étoile et Argentine.

Logiquement, les lignes 2 et 6 (Charles de Gaulle-Étoile), 8 et 12 (Concorde), 9 (Franklin D. Roosevelt) et 13 (Champs-Élysées Clémenceau) seront perturbées. Dans les stations concernées, les correspondances ne seront pas assurées et les trains circuleront sans marquer l'arrêt.

À Lyon

Dans le centre-ville de Lyon, bus, tram et métros vont être perturbés ce soir. TCL indique que “de nombreuses lignes pourraient être déviées ou limitées à partir de 19 heures jusqu’à la fin de service".



Les lignes concernées : pour le bus C2, C3, C4, C5, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C18, C20, C25, 7, 9, 15, 16, 19, 33, 35, 37, 40, 52, 62, 67, 70 et S6, pour le tram T1, T2 et T4 et pour le métro Guillotière.

À Marseille

Dans la cité phocéenne, les transports seront affectés à partir de 21 heures, indique la RTM sur son site. Le tram T2 circulera uniquement entre La Blancarde et Réformés Canebière.





Ne seront pas desservies les stations : Arenc Le Silo, Euromediterranée Gantès, Joliette, République Dames, Sadi Carnot, Belsunce Alcazar, Canebière Capucins et Canebière Garibaldi. Le service sera interrompu sur le tram T3.