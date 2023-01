L'horloge de l'apocalypse. Voilà un nom qui peut facilement glacer le sang. Et elle a beau être symbolique, elle est symptomatique d'une époque et des maux éventuels qui menacent l'Humanité. Cette horloge a été mise en place en 1947 par un groupe de scientifiques, regroupés au sein de l'ONG Bulletin of the Atomic Scientists basée à Washington et, régulièrement, son aiguille bouge...

Pour faire simple, cette mesure est censée indiquer la fin du monde quand les aiguilles de la "Doomsday Clock" sont sur minuit. Et plus elles en sont proches, plus des évènements mondiaux préoccupants ont cours. Les scientifiques, parmi lesquels se trouvent plusieurs lauréats du Prix Nobel, échangent avec des consœurs et confrères de toutes les disciplines, font le point sur les facteurs éventuels d'amélioration ou de dégradation, et fixent ensuite un ajustement de l'horloge, si nécessaire.

L'heure de l'apocalypse a été la plus proche lorsque les États-Unis ont effectué le premier test d'une bombe à hydrogène en 1953. Mais à l'inverse, les aiguilles ont été le plus éloigné de minuit en 1991, lors de la fin de la Guerre Froide, et la signature de la réduction des armes stratégiques entre Américains et Soviétiques. Elle affichait alors 23h43, indique La Dépêche du Midi.

L'horloge va-t-elle se rapprocher de minuit ce mardi 24 janvier lors de la mise à jour ? Entre la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique et les essais de missiles hypersoniques effectués par la Corée du Nord et envisagés par la Russie, un ajustement n'est pas impossible. Lors du dernier réglage de 2020, la fin du monde était symboliquement à 100 secondes de survenir.

