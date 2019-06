publié le 04/06/2019 à 11:20

Selon nos informations, le fichier des Véhicules Assurés (FVA) entre en vigueur ce mardi 4 juin, d'abord à Paris et en région parisienne. Grâce à la plaque d'immatriculation, les forces de l'ordre pourront dire si votre véhicule est assuré ou non. "Et c'est une très bonne nouvelle", dit Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, sur RTL.



La France "est le champion d'Europe des véhicules non-assurés, puisque 800.000 personnes rouleraient sans assurance", selon lui. "Ils ont provoqué plus d'accidents ces 5 dernières années qu'ils n'en ont jamais provoqués, avec une hausse de 20%", précise Yves Carra. C'est pourquoi "il fallait vraiment faire quelque chose", selon lui.

Rouler assuré est une obligation en France depuis 1958, et ne pas le faire est un "grave délit", rappelle Yves Carra. Si un automobiliste est arrêté avec un véhicule non assuré pour la première fois, "il paye simplement 500 euros", ce qui n'est pas assez dissuasif selon l'Automobile Club Association.