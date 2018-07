publié le 30/04/2018 à 06:17

Il a l'air gentil comme ça avec ses clochettes, mais le muguet peut être toxique. Le poison se trouve dans la tige et les feuilles, pas dans les fleurs. Il ne faut surtout pas laisser les enfants mâchouiller du muguet. Attention aussi aux animaux de compagnie.



Attention à l'eau dans le vase ! Elle devient toxique avec le temps, donc il faut la changer. Le pire, ce sont les petites boules rouges : les fruits du muguet qui viennent après les fleurs.

La substance dangereuse s’appelle la convallarine. Elle ralentit le rythme cardiaque. Elle est utilisée par des laboratoires pharmaceutiques pour justement traiter les maladies cardiovasculaires et faire des médicaments diurétiques.

L'effet du muguet peut être puissant. Il peut aussi entraîner des problèmes assez graves. En cas d'ingestion, il faut appeler tout de suite un centre antipoison. Car vous risquez des contactions du cœur, une augmentation de la pression artérielle.



Quelques milligrammes suffisent pour rendre un enfant malade. Le premier signe sont des douleurs au ventre et une irritation de la bouche, la respiration qui s'accélère.

100 cas d'intoxications d'enfants par an

Il y a une centaine de cas en France par an d'intoxication de jeunes enfants au muguet. L'idée n'est pas de vous gâcher la fête, mais de vous mettre en garde. Plus de 40 millions de brins vont être offerts pour le 1er Mai.



L'an dernier, il avait fait trop chaud. Les brins ont fleuri trop vite. Cette année, il a fait trop froid et ils sont un peu en retard. Les brins seront plus petits.



Dans le langage des fleurs, le muguet signifie le retour du bonheur. C'est une jolie fleur, à offrir en bouquet. Et pas en tisane.