publié le 26/04/2018 à 11:32

Daisy, c'est le nom du nouveau robot qui recycle les iPhone. Selon Apple, il travaille plus vite et mieux qu'un être humain. 200 smartphones à l'heure et un peu plus de trois à la minute. Le robot est capable de reconnaître les 9 modèles d'iPhone.



Il désosse les appareils avec méthode et minutie. L'écran, la batterie, les vis et la carte mère... C'est cette dernière qui contient les métaux précieux. Car le but de l'opération est là : l'entreprise veut aussi récupérer tous ces composants qui coûtent cher et qui sont difficiles à extraire.

Quelques milligrammes d'or, d'argent, mais aussi du cuivre, du tantale, du platine, du palladium, sans oublier bien sûr les terres rares, ces métaux très précieux utilisés dans la très haute technologie. Leur extraction pollue et produit des déchets très toxiques.

Daisy bientôt installé en Europe

Grâce à Daisy, Apple, souhaite pouvoir réutiliser certains de ces éléments dans ses futurs modèles, d'autres seront envoyés chez des spécialistes du recyclage. Pour l'instant, Daisy ne travaille que sur le continent américain mais un autre modèle devrait être installé en Europe.



Car Apple, qui déclarait il y a quelques mois vouloir à l'avenir fabriquer ses smartphones entièrement à base d'éléments recyclés, va devoir en dépiauter bien davantage. Une récente étude donne d'ailleurs raison au géant américain. Deux chercheurs viennent de démonter que recycler un kilo d'or coûte 24 moins cher que de l'extraire du fond de la mine.