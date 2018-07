publié le 26/09/2017 à 09:41

Les familles les plus pauvres vont obtenir un coup de pouce pour leur enfant. Le gouvernement va octroyer une aide supplémentaire de 138 euros par mois aux ménages les plus défavorisés qui ont besoin de faire garder leur(s) enfant(s), a annoncé Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.



Cette somme supplémentaire résulte de la hausse "de 30%" de cette aide spécifique "aux frais de garde". Ainsi, l'ensemble "global" des allocations attribuées aux familles monoparentales en difficulté pourra atteindre "600 euros d'aides par mois".

"Trois millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup d'entre eux vivent dans des familles monoparentales. J'ai souhaité mieux les aider (...) car elles ont des difficultés à financer l'accueil des jeunes enfants en crèche ou chez les assistantes maternelles", a justifié la ministre, mardi 26 septembre sur BFMTV. L'enjeu réside aussi dans la résorption du chômage des parents qui n'ont pas d'autre moyen que de rester chez eux pour s'occuper de leur enfant. "Cela ne leur permet pas d'accéder à l'emploi", a ainsi souligné Agnès Buzyn.

Cette augmentation pour la garde d'enfant sera accompagnée d'une revalorisation "au-dessus de l'inflation" pour l'allocation de soutien familial. Il est aussi question d'un "dégel" des "primes de naissance" et de la "prime d'adoption".