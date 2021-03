Famille : "Mon fils est dépassé par sa séparation" constate Brigitte

publié le 26/03/2021 à 02:45

Divorcé depuis 6 mois, Christophe se sent très seul. Après avoir accusé le coup, il aimerait désormais faire de nouvelles rencontres. Ce qui est très compliqué dans le contexte actuel.

Fred a été bénévole pour le Sidaction. A la veille du week-end de mobilisation organisé par l'association, Fred souhaitait aborder sa vie d'homme séropositif sous traitement.

Le fils de Brigitte est séparé depuis 3 mois. Brigitte s'est étonnée de la situation car il côtoie toujours son ex-femme, qui ne souhaite pas divorcer, et son nouveau compagnon. Mais le plus problématique, c'est que l'ex belle-fille de Brigitte projette de quitter le continent avec leur fils commun.

Le fils de Sylvette a dû aussi s'opposer au départ de son ex-femme pour l'étranger avec les enfants.

Suite au décès de Bertrand Tavernier, Yves souhaitait lui rendre hommage avec une petite anecdote qu'il a vécu à ses côtés.

Sophie est en couple depuis un an et demi. Tout se passe très bien. Le seul souci, c'est qu'elle se crispe au moment où la relation devient plus sérieuse. Au point de faire une crise d'angoisse à l'éventualité de vivre ensemble. Comment Sophie peut-elle s'apaiser ?

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

- Sidaction : 110 ou don.sidaction.org ou par SMS 'don' au 92 110

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook