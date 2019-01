Fake news : comment aider nos enfants à ne pas tomber dans le panneau ?

publié le 16/01/2019 à 07:00

Internet est le moyen d'informations privilégiée des jeunes... Les parents ainsi que les enseignants se retrouvent parfois désarmés face à un nouvel enjeu lié aux dérives de cet outil : le relais et la propagation des fausses informations (communément appelées les "fake news"). Éduquer les enfants afin de les aider à développer leur esprit critique pour repérer et vérifier les sources devient donc un objectif majeur. Par ailleurs, de nombreux défis dangereux et morbides (comme le Momo Challenge) voient le jour sur différentes applications sociales (Tik Tok...), d'où l'urgence d'une prévention efficace et bien ancrée.

Invités

-Cécile Bourgneuf, journaliste et co-fondatrice du "Ptit Libé", le site d'information de Libération à destination des 8-13 ans. Parution hebdomadaire (vendredi) d'un grand sujet traité en profondeur et expliqué aux enfants.

-Gilles-Marie Valet, pédopsychiatre, auteur de Les 101 Règles d'or de l'éducation bienveillante (Editions Larousse)

-Eric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, en charge de la cellule "nouveau format" (présence de l'Express sur Facebook, Snapchat...) et auteur de la newsletter "Holographique" sur les enjeux de la révolution technologique.

