publié le 14/09/2018 à 11:22

100, 200, 300 milliards d'euros à ma gauche ! 20, 40, 60 milliards à ma droite ! On se jette des chiffres à la figure, selon ses objectifs. Puis après, on voit venir. À la fin, il y a toujours un chiffre qui va rester, qui va imprimer et qui va passer pour une vérité économique et financière.



Sauf que si on veut être sérieux dans ces matières, on fait comme les meilleurs statisticiens et les analystes du dossier : on avoue que l'on est dans le bleu. Car il faut simplement savoir que rien n'est scientifiquement établi en la matière. Les méthodologies sont le plus souvent imprégnées d'idéologie. Il n'y a pas d'informations fiables.

Quand on vous dit que la fraude s'élève à 80 milliards, vous vous dites : "Tiens, il suffirait de tordre le cou à la fraude et il n'y aurait plus de déficit public !" Ça, c'était il y a cinq ans. Aujourd'hui, on vous dit que c'est 100 milliards ? Il y a un peu de pensée magique dans cette affaire.

Il y avait, jeudi 13 septembre à Bercy, la réunion de tous les Sherlock Holmes de la lutte contre la fraude fiscale. Leur mission : évaluer le montant global et le préjudice que cela porterait au Trésor public. La seule conclusion de cette journée de travail a été, pour toutes ces pointures françaises et européennes, de dire qu'il était impossible à ce jour de confirmer les montants qui sont publiés ici ou là.



Par ailleurs, on confond tout le temps fraude fiscale et optimisation fiscale. La première est un crime. La seconde est tout à fait légale, même quand c'est fait de façon très tordue.

