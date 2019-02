publié le 15/02/2019 à 22:27

Alors que l'Euromillions propose une cagnotte faramineuse de 164 millions d'euros ce vendredi 15 février, soit le montant le plus élevé depuis le début de l'année, le petit village de Boussac, situé dans la Creuse, se prête à rêver que la chance vienne à nouveau toquer à sa porte.



En l'espace d'un an et demi, trois personnes ont remporté des sommes allant de 30.000 à 500.000 euros aux jeux à gratter dans ce même bar-tabac. Le dernier heureux gagnant est un habitué puisqu'il joue entre 10 et 20 euros quasi-quotidiennement.

Dans ce village de 1.500 habitants, l'annonce de la nouvelle cagnotte de l'Euromillions n'a pas manqué de faire beaucoup de bruit, à tel point que de nombreux habitants de la région se rendent désormais dans ce qu'ils surnomment "le tabac de la chance" pour jouer au loto.

Ce commerce a même connu certaines retombées étonnantes : "Des gens qui ne sont pas du tout d'ici et qui habitent loin viennent en vacances en Creuse pour jouer ici" confie Maryse Roger, la gérante de l'établissement.