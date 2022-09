Euromillions : un gagnant a jusqu'à ce soir pour réclamer ses 4,5 millions d'euros

Il aurait validé son ticket dans un village du parc national des Écrins mais La Françaises des Jeux ne veut pas en dire davantage. À la Grave, dans un des villages du parc national des Écrins qui est niché au pied du sommet de la Meije, les supputations vont bon train. Il s'agit du quatrième plus gros gain jamais remporté lors d'un jeu de loterie dans le département des Hautes-Alpes.



"C'est incroyable ! Mais il faut trouver qui c'est et il a intérêt de se dépêcher", conseille un habitant. Une autre renchérit : "il est à côté de ses pompes. S'il a joué, c'était pour gagner. S'il a gagné et qu'il ne va pas le chercher, c'est incohérent". "C'est quelqu'un qui a peut-être oublié son ticket quelque part dans un tiroir ou il l'a peut-être jeté à la poubelle en pensant qu'il l'avait perdu. Et tant pis pour lui", estime simplement un habitant.

"Ça peut tout simplement être un touriste qui était de passage. C'est sûr qu'il va falloir que ça percute vite car le temps passe et les heures sont comptées", témoigne une autre habitante. À minuit, comme dans Cendrillon, le ticket gagnant se transformera en citrouille. Il y aura alors un autre grand vainqueur, l'État, qui verra tomber dans ses caisses les 4,5 millions non versés.

Dans son communiqué, la Française des Jeux indique : "Le gagnant, s'il se reconnaît, peut appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 60, qui le mettra en contact avec l'équipe accompagnement et expérience gagnants". Après le vendredi 9 septembre à 23h59, il sera trop tard pour que le gagnant récupère ses gains.

