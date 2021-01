Euromillions : les résultats du vendredi 22 janvier 2021

publié le 22/01/2021 à 22:33

Un heureux joueur d'Euromillions vient de devenir multimillionnaire. Alors que 79 millions d'euros étaient en jeu ce vendredi 22 janvier 2021, un joueur a réussi à trouver la combinaison gagnante et les deux numéros étoiles et a remporté le jackpot. Mais ce joueur n'est pas en France.

Pour remporter la cagnotte Euromillions mise en jeu ce vendredi 22 janvier 2021, la combinaison à jouer était la suivante : 8 - 16 - 42 - 44 - 47 et les numéros étoiles : 6 et 7. Un autre joueur a remporté 797 450,90 € ce vendredi.

Le prochain tirage de l'Euromillions, mardi prochain, reviendra donc à la plus petite des cagnottes, 17 millions d'euros.

Le code My Million est le suivant : DR 848 4786.