Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 9 novembre 2018

publié le 09/11/2018 à 23:20

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte d'un peu plus de 29 millions d'euros mise en jeu ce vendredi 9 novembre. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 14 - 17 - 32 - 37 - 49 ainsi que les deux étoiles chance 11 et 12.



Quatre personnes ont trouvé les cinq bons numéros ainsi que l'étoile gagnante et remportent 289.688 euros. Huit joueurs ont trouvé les cinq bons numéros, mais pas d'étoile gagnante : ils gagnent 32.976 euros. 33 joueurs, dont 5 en France, ont trouvé les quatre bons numéros et les deux étoiles et remportent 4.688 euros.

Les codes My Million gagnants de ce vendredi 9 novembre sont : AP 367 2188, EH 260 6989, QR 617 7785, UW 799 2643, WC 454 8639. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 13 novembre avec une cagnotte de 37 millions d'euros.