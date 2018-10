Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 26 octobre 2018

publié le 26/10/2018 à 23:26

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte de 71 millions d'euros mise en jeu ce vendredi 26 octobre. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 5 - 18 - 21 - 31 - 35, ainsi que les deux étoiles chance 6 et 9.



Quatorze personnes, dont une en France, ont trouvé les cinq bons numéros ainsi que l'étoile gagnante et remportent 86.769, 50 euros. Onze joueurs, dont trois en France, ont trouvé les cinq bons numéros mais pas d'étoile gagnante : ils gagnent 25.721,30 euros. 44 joueurs, dont 11 en France, ont trouvé les quatre bons numéros et les deux étoiles et remportent 3.145, 20 euros.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 26 octobre est le suivant : GY 603 3539. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 30 octobre, avec une cagnotte de 79 millions d'euros en jeu.