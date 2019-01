Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 25 janvier 2019

publié le 26/01/2019 à 01:43

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte de 78 millions d'euros mise en jeu ce vendredi 24 janvier 2019. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 1 - 6 - 13 - 15 - 16 ainsi que les deux étoiles chance 6 et 10.



Sept joueurs dans un Français ont trouvé les six bons numéros et une étoile. Ils remportent chacun 208.309,10€. Huit ont coché cinq bons numéros sans étoile et touchent 36.388,10€. Ceux qui avaient opté pour quatre bons numéros et deux étoiles gagnent 3095,40€.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 24 janvier est : BG 824 6479. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le mardi 29 janvier, avec une cagnotte de 84 millions d'euros en jeu.