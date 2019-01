Euromillions : les résultats du tirage du mardi 8 janvier

publié le 08/01/2019 à 23:00

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte de 25 millions d'euros mise en jeu ce mardi 8 janvier 2019. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 3 - 19 - 22 - 31 - 32 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 11.



Un joueur européen a trouvé les cinq bons numéros et une étoile. Il remporte 806.956,70 euros. Sept joueurs, et toujours aucun en France, ont également trouvé les 5 bons numéros sans étoile, et empochent 26.849,90 euros.

Le code My Million gagnant de ce vendredi 4 janvier est : HT 603 8447.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 11 janvier, avec une cagnotte de 36 millions d'euros en jeu.