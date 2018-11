Euromillions : les résultats du tirage du mardi 6 novembre 2018

publié le 06/11/2018 à 22:41

Aucun joueur n'est parvenu à décrocher la cagnotte d'un peu plus de 17 millions d'euros mise en jeu ce mardi 6 novembre. Il fallait pour cela jouer la combinaison suivante : 14 - 24 - 36 - 40 - 43 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 9.



Une personne a trouvé les cinq bons numéros ainsi que l'étoile gagnante et remportent 785.872 euros. Trois joueurs ont trouvé les cinq bons numéros mais pas d'étoile gagnante : ils gagnent 61.012 euros. 27 joueurs, dont 8 en France, ont trouvé les quatre bons numéros et les deux étoiles et remportent 3.315 euros.

Les codes My Million gagnants de ce mardi 6 novembre sont : GR 674 4747, HF 704 1243, HY 360 7155, JW 552 9112, NA 562 4065. Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera le vendredi 9 novembre, avec une cagnotte de 29 millions d'euros en jeu.