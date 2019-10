Euromillions : les résultats du tirage du mardi 15 octobre

publié le 15/10/2019 à 23:35

Aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 26 millions d'euros mise en jeu ce mardi 15 octobre. La combinaison à jouer était la suivante : 3 - 28 - 31 - 32 - 34 ainsi que les deux étoiles chance 4 et 5.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq numéros avec deux étoiles. En revanche, 2 joueurs mais aucun en France ont coché les cinq bons numéros et une étoile et remportent 427.808,30 euros. 9 joueurs dont un Français ont quant à eux deviné les cinq bons numéros sans étoile et remportent 22.142,50 euros.

Le code My Million est le suivant : UU 140 2448.

Le prochain tirage, de 37 millions d'euros, aura lieu vendredi 18 octobre.