Euromillions : pourquoi le jackpot de 190 millions tombera forcément ce soir

publié le 08/10/2019 à 17:06

C'est le moment de jouer. À vos grilles, ce mardi 8 octobre au soir, la Française des jeux va offrir 190 millions d'euros, du jamais vu. En effet, la cagnotte a atteint cette somme record et n'a toujours pas été remportée depuis des semaines.

Or il s'agit de la somme maximale autorisée par le règlement Euromillions. Aucun joueur des 12 pays participants en Europe n'ayant eu la combinaison gagnante, les gains seront forcément partagés entre les gagnants des rangs inférieurs si aucun chanceux ne gagne enfin le jackpot ce soir.

La présidente de la Française des jeux Stéphanie Pallez a ainsi annoncé à Europe 1 ce mardi matin que la somme serait donc redistribuée quoi qu'il arrive, en précisant que "c'est la première fois qu'on a autant de temps pendant lequel Euromillions n'est pas gagné". En l'absence de grand gagnant, "nous le redistribuons sur le rang inférieur. Donc Il y aura forcément des gagnants, et des gagnants très importants", précise Stéphanie Pallez.

Une assurance de gagner gros pour les joueurs qui fera de la Française des jeux la plus grande gagnante de la soirée. "Ce sont des jeux qui, plus les jackpots sont élevés, plus il y a de joueurs", confirme la présidente de la Française des jeux. L'attrait des 190 millions d'euros est grand pour les joueurs et la présidente de la FDJ espère même que le record du nombre de joueurs de l'Euromillions soit battu.