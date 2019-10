Euromillions : les résultats du tirage du mardi 8 octobre

publié le 08/10/2019 à 23:25

Il a gagné le jackpot ! Un heureux joueur européen, pas Français, a remporté la cagnotte de 190 millions d'euros mise en jeu ce mardi 8 octobre. La combinaison à jouer était la suivante : 7 - 10 - 15 - 44 - 49 ainsi que les deux étoiles chance 3 et 12.

Un joueur a trouvé les cinq numéros avec deux étoiles. Il remporte donc les 190 millions d'euros ! 6 joueurs, dont 2 en France, ont par ailleurs coché les cinq bons numéros et une étoile et remportent 5.227.531 euros. 25 joueurs, dont 8 en France, ont quant à eux deviné les cinq bons numéros sans étoile et remportent 24.862 euros.

Le code My Million est le suivant : SZ 144 3054.

Le prochain tirage, de 17 millions d'euros, aura lieu vendredi 11 octobre.