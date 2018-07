publié le 28/06/2016 à 16:00

Focus sur l'Islande, cette petite île de 330.000 habitants qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2016 face à l'Angleterre et qui rencontrera l'équipe de France. Alexandre Vizzioni a habité en Islande. Il est un spécialiste de cette île et donne quelques raisons de s'y rendre.



C'est une nature dépaysante, incroyable, avec la présence de glaciers, de zones volcaniques, de paysages extrêmement contrastés, de jeux de lumière extraordinaires et c'est une grande île. Pour donner un exemple, c'est plus grand que le Portugal. C'est un endroit encore insolite.

Il raconte en effet qu'il peut faire quatre saisons dans la même journée. On peut débuter une promenade sur un glacier, apprécier le paysage littoral et terminer sur une plage. "Les journées en ce moment sont très longues", selon ce spécialiste. L'hiver peut-être dur mais une fois en mai, avec le soleil à l'horizon pendant des heures, l'ambiance est au rendez-vous et les Islandais dorment moins.