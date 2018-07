et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/05/2016 à 09:20

Comment assurer la sécurité dans les trains à l'approche de l'Euro ? Des dizaines de milliers de supporters vont traverser la France dans les semaines qui viennent. Entre le risque terroriste et les menaces d'affrontements entre hooligans, la police doit se préparer à tout, et pas seulement la police française.



Des entraînements grandeur nature ont été organisés avec le RAID, mais aussi des policiers allemands, tchèques, espagnols, suisses ou encore hollandais. Sur une voie de garage de la gare de Sens dans l'Yonne, une rame de TER a servi de décor à cette répétition générale. Des élèves de l’école de police toute proche jouent les supporters excités, et en contrebas de la voie ferrée, les policiers se préparent avec un briefing en plusieurs langues. C'est l'un des objectifs de cette journée, faire travailler ensemble des unités qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes d'intervention. C'est important parce qu'en cas de crise majeure, il faudra faire vite.

Des groupes violents ont prévu de venir en France

Il y aura donc aussi des policiers étrangers en France pendant l'Euro. Des détachements seront présents dans les trains, à la fois pour accompagner, faire de la prévention, mais aussi repérer d'éventuels fauteurs de troubles. On le sait, certains groupes de supporters violents ont prévu de se déplacer en France.

Le risque terroriste est également anticipé. L'exercice mené ce jour-là mettait en scène une prise d'otage dans un wagon par un terroriste armé d'une kalachnikov, prise d'otage qui se termine par un assaut d'une colonne du RAID.



Il ne s'agit que d'une simulation, mais pour le commissaire Éric Gigou du RAID, c'est le genre de répétition qui compte. "Nous nous mettons en situation d'intervention réelle, ce qui permet de tester des techniques qui éprouvons à longueur d'année". L'adage "si tu veux la paix prépare la guerre" était un peu le mot d'ordre lors de cet exercice à la gare de Sens. Même si tous les policiers ne souhaitent qu'une chose, que l'Euro soit avant tout une fête.