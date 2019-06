Est-il possible de vaincre sa timidité ?

publié le 03/06/2019 à 07:00

« La timidité, source inépuisable de malheurs dans la vie pratique, est la cause directe, voire unique de toute richesse intérieure » selon Emil Cioran. Si la timidité a quelque chose de charmant, elle peut aussi être vécue comme une faiblesse, être douloureuse à vivre, empêcher d'avancer dans la vie et conduire à l’isolement …



Naît-on avec ce trait de caractère ou le devient-on ? Pourquoi le regard de l’autre peut-il être entravant ? Qu’est-ce que la timidité empêche de faire ou d’être ? Est-il possible de la vaincre ?



Invités

- Dr. Aurélia Schneider, psychiatre

- Charlotte Husson, fondatrice de la marque engagée "Mister K" (Misterk.fr + page Instagram Mister K)



- Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, rédacteur en chef de "Cerveau & Psycho"



