Essonne : des protections hygiéniques gratuites dans les collèges à la rentrée

Dès la rentrée, l'ensemble des collèges publics de l'Essonne proposeront gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons. Cette mesure a pour but de lutter contre la précarité menstruelle. En 2022, une enquête révélait qu'une femme sur cinq avait dû remplacer une serviette hygiénique par une alternative à cause de l'inflation.

Ainsi, les collèges publics du département de l'Essonne, soit 100 établissements, seront équipés en distributeurs de protections périodiques, indique Le Parisien. Ces distributeurs sont financés et réapprovisionnés par le conseil départemental de l’Essonne. Des distributeurs avaient déjà été installés dans des lycées et des universités par la région Île-de-France.

En plus de ces protections gratuites, le département de l'Essonne souhaite briser le tabou qui entoure les règles, avec, par exemple, un livret, intitulé Questions d'ados, distribué aux élèves de 4ᵉ chaque année.

