EPR de Flamanville : un nouveau retard de six mois annoncé

La mise en service de l’European Pressurized Reactor (EPR) de Flamanville une nouvelle fois repoussée. EDF a annoncé, ce vendredi, que le réacteur ne pourra pas démarrer avant mi-2024. In fine, le retard total de sa mise en service sera donc de douze ans par rapport à la planification initialement prévue. À l’heure où la France renouvelle son parc nucléaire, cet EPR appartient à une nouvelle génération de réacteurs.

Ce délai supplémentaire de six mois entraînera un surcoût de 500 millions d'euros. Cela portera le montant total de l'EPR de Flamanville, dont le chantier a été lancé en 2007, à 13,2 milliards d'euros, a précisé EDF, soit quatre fois le budget initial de 3,3 milliards d'euros. Depuis le début, le chantier de ce réacteur, conçu pour offrir une puissance et une sûreté accrues, a accumulé les déconvenues, qu'il s'agisse d’anomalies sur l'acier du couvercle et du fond de la cuve ou de problèmes de soudure.

Le nouveau retard est cette fois dû à la nécessaire révision de procédures de traitement de quelque 150 soudures dites "complexes", au sein du circuit secondaire principal du réacteur, a expliqué à la presse le directeur du projet Flamanville 3.

EDF a néanmoins assuré dans un communiqué que "l'EPR de Flamanville a franchi, ces derniers mois, de nouvelles étapes stratégiques, dans sa phase de pré-exploitation". Faute de pouvoir disposer de cet EPR l'an prochain, la France pourrait se retrouver, à nouveau, face à des tensions sur son approvisionnement en électricité lors de l'hiver 2023-24.

