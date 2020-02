Enfants précoces : comment savoir ?

publié le 05/02/2020 à 05:55

Un à deux enfants par classe seraient dotés d’un haut potentiel. On sait aujourd'hui que comprendre leurs aptitudes et leur fonctionnement permet de mieux les aider à s’épanouir dans un monde et une scolarité dans lesquels ils ont parfois du mal à trouver leur place. Dans cette démarche, les parents ont bien entendu un rôle crucial. Alors comment savoir si notre enfant est précoce ? Que faire quand on a la confirmation qu’ils ne sont pas tout à fait comme leurs petits camarades ?

Invité.e.s

- Monique de Kermadec, psychologue et psychanalyste. Auteure de L'enfant précoce aujourd'hui - Le préparer au monde de demain et de La femme surdouée (Editions Albin Michel)



- William Réjault, auteur et communiquant. Auteur de C'est l'histoire d'un zèbre (Editions Leduc.s)

