Adultes surdoués : est-ce si facile à vivre ?

On est fait pour s'entendre du 27 novembre 2019

publié le 27/11/2019 à 07:00

Ils suscitent l’admiration et parfois l’agacement ; on peut s’imaginer que leur vie est belle, que tout leur est accessible, qu’ils ont le monde à portée de main mais… le haut potentiel des adultes surdoués est-il si facile à vivre que ça ?

Sont-ils plus heureux que les autres ? Comment ressent-ils le décalage avec ceux qui les entourent ? A quelles difficultés que l’on n’imagine pas sont-ils confrontés ?

Invité.e.s

- Monique de Kermadec, psychologue clinicienne. Auteur de La femme surdouée (Editions Albin Michel)



- Clotilde Poivilliers, thérapeute (elle-même zèbre) et enseignante en shiatsu et fasciathérapie. Auteure de Zèbre zen - développer ses talents quand on est un adulte surdoué (Editions Eyrolles)

- Elina Nobelen, auteur de L’art d’être normale – De la précocité à l’apéisme : un témoignage pour mieux comprendre (Editions Michalon)

