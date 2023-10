En pleine randonnée, elle retrouve un appareil photo perdu en montagne il y a 20 ans

ON VOUS EN PARLE - Elle retrouve un appareil photo perdu en montagne il y a 20 ans !

ON VOUS EN PARLE - Elle retrouve un appareil photo perdu en montagne il y a 20 ans !

ON VOUS EN PARLE - Elle retrouve un appareil photo perdu en montagne il y a 20 ans !

ON VOUS EN PARLE - Elle retrouve un appareil photo perdu en montagne il y a 20 ans !

En pleine randonnée cet été dans les Hautes-Pyrénées, Valérie retrouve un appareil photo sur le Pic d'Estaragne. Intriguée par cet objet, qui visiblement était présent dans le décor depuis un moment, la randonneuse décide de l'embarquer avec elle. Après sa balade, elle réussit à connecter la carte mémoire sur son ordinateur. C'est alors qu'elle retrouve des photos datant de... juillet 2003 ! Valérie souhaite donc retrouver le propriétaire qui avait égaré l'appareil il y a vingt ans.

Sur son compte Facebook, Valérie décide alors de diffuser certaines photos prises à cette époque, au cas où le propriétaire de l'appareil se reconnaitrait. Sur le cliché, on peut voir un groupe de randonneurs, sac à dos remplis et chaussures de sport, au pied d'une montagne. La publication est alors partagée des dizaines de fois. Certains internautes ont l'impression de reconnaitre l'un des participants : "Un monsieur en arrière-plan ne m'est pas inconnu", écrit-il. Pour faire avancer son enquête, Valérie décide d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale grâce à l'intelligence artificielle.

Les photos sont intactes

C'est alors que la randonneuse parvient à retrouver deux personnes : un évêque et un abbé, présents sur l'une des photos. Le prêtre lorrain croit d'abord à un canular avant de se rendre compte qu'il s'agit, effectivement, de l'appareil photo qu'il avait perdu par mégarde en 2003. Auprès nos confrères du Parisien, il se souvient de la perte de l'objet : "J’ai posé l’appareil mais il est tombé en contrebas et ce n’était pas possible de le récupérer".

Aussi improbable que cela puisse paraitre, l'appareil photo est intact. Malgré l'altitude, les différences de températures, la pluie, la neige, le soleil : l'appareil n'a pas été détérioré. Toutes les photos ont pu être récupérées.