"Une abomination pour le christianisme et l'islam" estime The Independent Crédits : The Independent | Date :

publié le 27/07/2016 à 04:48

C'est un visage qui s'affiche en une des journaux français et internationaux, celui de Jacques Hamel. Ce prêtre de 86 ans a été assassiné, mardi 26 juillet, dans la prise d'otages de son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime. L'attentat, perpétré par deux hommes, a rapidement été revendiqué par le groupe État islamique. "L'Horreur" titre le Paris-Normandie, journal régional. Pour le Figaro, le père Jacques Hamel a été "assassiné par les barbares". Outre-Manche, ceux que Daesh désigne comme ses soldats, ne sont que des "lâches" pour le Sun, et des "pathétiques lâches" pour le Daily Star. Face à cette guerre déclarée au groupe terroriste et aux nombreuses victimes, Libération appelle à "ne rien céder".



Pour The Independent, cet attentat est "une abomination contre le christianisme et l'islam. Ouest-France rappelle en une que l'Église est pour la première fois et "à son tour" visée par les jihadistes. Et si de nombreux journaux ont fait le choix du noir, la Croix livre une une lumineuse, avec la photo du père Jacques Hamel, au-dessous de laquelle figure ces mots : "Face au mal".