publié le 28/04/2016 à 15:46

De la verdure à toute heure dans la capitale. Neuf parcs élargiront leurs horaires d’ouverture et ne fermeront plus leurs grilles cet été. Cette opération, dont le but est de rendre Paris respirable pour ses riverains en haute saison, sera effective dès le week-end des 7 et 8 mai, a annoncé Pénélope Komitès, adjointe d’Anne Hidalgo en charge des Espaces verts, à nos confrères de 20 Minutes.



À compter du 7 mai, le square Louis-XIII (4e), le Jardin des grands explorateurs (6e), le parc Kellermann (13e), le parc Montsouris (14e), le parc André-Citroën (15e), le parc Martin-Luther-King (17e), le parc des Buttes Chaumont (19e) et le square Séverine (20e) élargiront donc leurs horaires.



210 hectares ouverts en continu

L’extension des horaires se fera progressivement. Dans un premier temps - en mai et juin -, les parcs seront ouverts en continu les vendredis et samedis uniquement. L'ouverture permanente au cours de la semaine sera, elle, effective en juillet et en août. Les pelouses d'Auteuil, neuvième espace vert retenu sur la liste, ne seront ouvertes en permanence que du 15 juillet au 30 août.

Si l'opération ne réunit pas la moitié des parcs parisiens, comme le souhaitait Anne Hidalgo, Pénélope Komitès rappelle à 20 Minutes que la moitié des 423 hectares d'espaces verts de la capitale sera bel et bien concernée. "137 espaces verts sont déjà ouverts 24h/24 toute l’année pour une superficie de 130 hectares. Si l'on ajoute les 80 hectares que recouvrent les neuf nouveaux parcs, nous arrivons à 210 hectares d’espaces verts mis à disposition du public en permanence", justifie celle-ci.





Un projet à 385.000 euros

Bien que les parcs aient été sélectionnés parce qu'ils ne comptent pas d'habitations trop proches, certains riverains font déjà part de leur inquiétude et craignent "les nuisances sonores, les risques de dégradation ou les questions de sécurité", comme le liste le collectif Montsouris sur son blog. Loin d'être opposé à ces horaires permanents, Benjamin Raka, élu CGT à la Direction des espaces verts et de l’environnement, attend toutefois de la mairie de Paris qu'elle "mette les moyens pour éviter les débordements".



"Si ça se passe mal dans un parc, nous n’hésiterons pas à revenir aux horaires classiques", assure de son côté Pénélope Komitès. Sur le budget de 385.000 euros prévu pour le projet, une somme sera allouée à la dotation de bacs de grande capacité et de cendriers de poche. "Un nettoiement des pelouses les samedis et dimanches matins par un prestataire privé est aussi prévu. Et nous renforcerons les rondes des agents de la Direction de la prévention et de la protection pour plus de sécurité", rassure enfin l'élue.