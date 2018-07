En France, au moins 403 sans-abris seraient morts en 2017

publié le 30/12/2017 à 03:52

49 ans. C'est la moyenne d'âge des personnes décédées dans la rue, en France, en 2017. Le collectif Les morts dans la rue a publié, vendredi 29 décembre, la liste des 403 sans-abris qui seraient décédés cette année. Jacques, Anne-Marie, Cristina, Kacem... La plus jeune victime de la rue avait à peine deux mois. La plus âgée, 81 ans. Une liste "non-exhaustive" glaçante des sans-abris disparus en 2017, complétée par quelques rares informations que le collectif possède sur eux.



"Il s'agit des décès qui nous ont été communiqués", précise le site de l'association. Si le nombre de victimes de la rue est en diminution, d'après les chiffres du collectif, il reste tout de même très haut. "Leur mort est un scandale qui doit interpeller chacun à un niveau personnel comme collectif, et quelles que soient nos appartenances politiques ou religieuses", est-il ajouté sur la page de l'association Les morts de la rue.

De son côté, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, affirmait vendredi 29 décembre sur RTL que "13.000 places d'hébergement d'urgence" supplémentaires allaient être mises en place. "Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus", avait pourtant déclaré le chef de l'État. Des promesses qui, en ce début d'hiver, continuent de résonner.