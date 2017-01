REPLAY - Près de la frontière belge, une petite ville a mis un gymnase à la disposition des plus démunis pour se protéger du froid.

La vague de froid qui s'abat sur la France fragilise les plus démunis, notamment les sans-abris. Bruno le Roux, le ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il y aurait de la "place pour tout le monde" dans les centres d'hébergement d'urgence. Près de la frontière belge, une petite ville a mis un gymnase à la disposition. Ouvert 24h/24, il a accueilli 80 personnes la nuit dernière. Des hommes, des femmes, des familles étrangères, tous emmenés par le Samu social, ont trouvé un peu de chaleur. "Heureusement qu'il y a des centres comme ici, avec ce froid on ne tient plus, c'est dur pour tout le monde", reconnaît un sans-abri.



Les enfants en bas âge sont aussi fragilisés face au froid polaire. Les conseils pour les parents méritent une piqûre de rappel pour éviter toute déconvenue, comme habiller son enfant avec plusieurs épaisseurs et pas seulement un gros pull, faire chauffer la voiture avant de monter dedans et prendre un petit déjeuner suffisamment copieux pour résister au froid et tenir toute la matinée sans risquer l'hypoglycémie.

À écouter également dans ce journal

- L'auteur présumé de l'attentat d'Istanbul, qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit, a été arrêté par la police turque. L'individu a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier stambouliote d'Esenyurt au cours d'une opération policière.



- Après les critiques de Donald Trump sur l'Europe, François Hollande a répliqué : "l'Europe n'a pas besoin de conseils extérieurs pour lui dire ce qu'elle à a faire", a lancé le président de la République devant l'ambassadrice américaine à Paris.



- Six ans après l'accident de la route qui a coûté la vie à trois jeunes d'une vingtaine d'années, le procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Trois prévenus à la barre, notamment le conducteur en état d'ébriété à l'époque et le gérant de la boîte de nuit.



- À Bayeux en Normandie, une initiative de Pôle emploi fait sensation : sur le modèle de l'émission "Top Chef", des chercheurs d'emploi se défient pour obtenir un poste. "C'est un CV vivant, c'est le recrutement par la simulation", dit la directrice.



- Le sprint final du Vendée Globe promet un beau suspense. Alex Thomson est revenu à 75 milles nautiques (environ 140 km) du leader Armel Le Cléac'h. L'arrivée de la course est prévue dans la journée de jeudi.