publié le 29/12/2017

En pleine période hivernale, l'hébergement d'urgence est un sujet des plus préoccupants. Alors que le Conseil constitutionnel a validé jeudi 28 décembre, le premier budget du gouvernement, les crédits consacrés à l'hébergement en 2018 ont été augmentés de 13%, a annoncé le secrétaire d'État à la Cohésion des territoires, Julien Denormandie.



"Nous avons ouvert plus de places d’hébergement d’urgence que l’année précédente. L’hébergement doit répondre à la 1ère urgence. Mais le logement pérenne doit être la solution de long terme", a-t-il déclaré sur CNews le 21 décembre dernier. Le gouvernement "fait exactement ce qu'on a dit", défend Julien Denormandie.

Ce que conteste Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de l'Association Droit au Logement (DAL) : "Il faudrait que les ministres du Logement, Messieurs Mézard et Denormandie (Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires en charge du logement, NDLR), démissionnent parce qu'ils ont failli à la mission que leur a donnée le président", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Il y a de plus en plus de sans-abris alors qu'on a jamais eu autant de logements vacants, il y a de la place !".

