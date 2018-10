publié le 14/07/2018 à 08:05

Les Français ont suivi le traditionnel défilé du 14 Juillet sur les Champs-Élysées. Cette année, le thème était la "Fraternité d'armes sous l'uniforme : l'engagement d'une vie". 4.290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux, 64 avions et 30 hélicoptères ont paradé sur la plus belle avenue du Monde.



Le Japon et Singapour étaient à l'honneur. Les emblèmes des deux pays asiatiques vont ouvrir le défilé aux côtés de ceux de la France, escortés par sept soldats de chaque nationalité. Le défilé sera également l'occasion de rendre hommage aux blessés dans les rangs de l'armée, mais aussi aux victimes des ouragans Irma et Maria.

Pour la première fois, 56 membres des ComCyber ont foulé le pavé des Champs-Élysées. Créée il y a moins d'un an, cette unité composée de 3.400 membres lutte pour protéger l'État des attaques informatiques qui se multiplient.

Les festivités ont débuté à 10 heures, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État assiste au deuxième défilé de son quinquennat, un événement qui devrait se terminer peu avant midi.

Revivez le défilé du 14 Juillet

12h18 - C'est la fin de ce direct. Merci d'avoir suivi avec nous ce défilé du 14 Juillet, bonne journée à tous !



12h05 - Au tour des chants désormais. Les chœurs de l'armée sont à l'oeuvre.

11h53 - Souvenez-vous, c'était il y a un an : fraîchement élu, Emmanuel Macron avait invité Donald Trump à assister avec lui au défilé. Le président américain, manifestement subjugué, avait confié vouloir lui aussi un défilé militaire dans son pays.



11h45 - Le ministère des Armées nous en dit plus sur la cadence, bien à elle, de la Légion étrangère, qui a défilé devant la tribune quelques minutes plus tôt.

[#14Juillet] #LeSaviezVous ? La cadence de la Légion étrangère @COMLE_DRPLE est de 88 pas par minute, plus lente que celle des autres unités. ¿¿¿¿ pic.twitter.com/ii0sgKAS2K — Ministère des Armées (@Defense_gouv) 14 juillet 2018

11h40 - Les hélicoptères de l'Armée de l'air et ceux de la marine survolent les Champs-Élysées.



11h35 - Le défilé se termine à la mi-journée, mais les festivités ne sont pas terminées pour autant. Bals des pompiers, feux d'artifice... Nombreux événements sont organisés près de chez vous.



11h14 - Mais au fait, combien de personnes travaillent pour l'armée en France ? Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, était l'invitée de RTL ce matin. Elle a fait le point sur les chiffres et s'est réjouit que "le regard sur nos armées (ait) évolué".



11h02 - Au tour des élèves de l'École polytechnique de défiler sur la plus belle avenue du monde, suivis de ceux de l'école d'officiers de la gendarmerie nationale. La promotion de ces derniers a pris le nom d'Arnaud Beltrame, colonel héroïque des attaques de Trèbes perpétrées en mars.



10h47 - La Patrouille de France survole les Champs-Élysées.

La patrouille de France arrive au-dessus des Champs-Elysées #14Juillet ¿¿ pic.twitter.com/RZr19i4oWe — Clémence Bauduin (@ClemenceBauduin) 14 juillet 2018

10h42 - La Garde Républicaine ouvre le défilé, et malgré un accrochage léger entre deux motards, l'animation d'ouverture se déroule parfaitement.

14-Juillet: deux motards se sont percutés et sont tombés devant la tribune présidentielle pic.twitter.com/4Htsbz7E8H — BFMTV (@BFMTV) 14 juillet 2018

10h38 - Le 138e défilé du 14-Juillet commence officiellement.



10h24 - La Marseillaise résonne. Le chef de l'État Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, la ministre des Armées Florence Parly et sa secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq ont passé en revue les troupes et vont désormais assister au défilé.



10h15 - Le Japon et Singapour sont à l'honneur. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le président du Sénat Gérard Larcher saluent les délégations des deux pays, présentes au pied des Champs-Élysées.



10h00 - Emmanuel Macron vient de quitter l'Élysée pour se rendre à deux pas de là, place de l'Étoile, à Paris.



09h22 - Défilé militaire, feux d'artifices, zones de sécurité... La circulation dans la capitale va être très perturbée par les célébrations de la fête nationale. À ceux qui doivent circuler dans Paris ce samedi, pas de panique : RTL.fr a préparé une carte interactive pour mieux s'y retrouver.



08h10 - Plus de 4.000 militaires vont battre le pavé sur la plus belle avenue du monde, retrouvez ici le programme de la journée.



08h05 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live consacré au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées.