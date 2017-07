publié le 14/07/2017 à 14:12

"Je souhaite à toutes les Françaises et à tous les Français, à tous ceux qui ont choisi la France et à tous ceux qui l'aiment, une fête nationale sereine et joyeuse." C'est par ces mots que le président français Emmanuel Macron a conclu son discours du 14 juillet, prononcé en clôture du traditionnel défilé sur les Champs-Élysées, à Paris. Cette célébration du 14 juillet 2017 revêtait un caractère particulier à plusieurs titres.



D'abord, elle ne pouvait être dissociée du souvenir de l'attaque à Nice, perpétrée un an plus tôt et ayant causé le mort de 86 personnes. Elle a également été l'occasion pour Emmanuel Macron de créer du lien diplomatique avec son homologue américain Donald Trump, invité d'honneur des cérémonies. Les deux chefs d'État ont assisté ensemble au défilé - une invitation à l'initiative du président français - pour commémorer le centenaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. L'occasion pour Emmanuel Macron d'affirmer que "rien" ne "séparera jamais" la France des États-Unis, lors de son "adresse à la Nation".

Ce 14 juillet a également été l'occasion pour l'orchestre militaire de s'essayer au répertoire de Daft Punk, pour un défilé modernisé. Mais la célébration ne pouvait se dérouler dans une allégresse dénuée d'une pensée pour les victimes de l'attentat à Nice. La fanfare a repris l'hymne niçois, Nissa la Bella, dans un moment solennel. Le président de la République s'est éclipsé à l'issue du défilé pour se rendre lui-même à Nice et participer aux commémorations.