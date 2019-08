En 1940, Cartier s'engage dans la résistance

publié le 23/08/2019 à 07:23

Les troupes allemandes occupent Paris en 1940. Cette occupation de la capitale met en danger le secteur du luxe. Ceux qui ne collaborent pas risquent une réquisition, et se fournir en pierres précieuses devient très difficile.

"Ce n'est pas une période pour les grands bijoux quand on travaille dans le luxe à cette époque-là. Ils ont évacué une partie de leur stock dans le sud de la France pour éviter les réquisitions sauvages", affirme Laure Dalon, conservatrice du patrimoine.

En parallèle, de l'autre côté de la Manche, l'antenne Cartier de Londres apporte rapidement son soutien à la résistance du Général de Gaulle. "La maison Cartier est une maison familiale, elle dirige l'antenne de Londres. Proche du Général de Gaulle, Jacques Cartier facilite les prises de parole de l'homme politique. Il enregistre plusieurs discours au sein de la maison Cartier à Londres", affirme Laure Dalon.

Montrer subtilement un soutien à la résistance

À Paris, les mois passent et la maison réduit son activité. Elle conserve malgré tout son activité rue de la Paix sous la direction d'une personne de confiance, Jeanne Toussaint. "Elle est réputée pour avoir un fort tempérament", affirme la conservatrice.

Chez Cartier, il n'est pas question de collaborer. La maison cherche donc le moyen de montrer subtilement son soutien à la résistance. "Jeanne Toussaint lance une gamme de bijoux très particuliers qui représentent un oiseau dans une petite cage dorée. C'est clairement une provocation, mais une provocation très habile", dit Laure Dalon.

Jeanne Toussaint est alors arrêtée, interrogée, puis relâchée faute de preuves de résistance. L'oiseau en cage n'en reste pas moins un signe reconnu des valeurs de la maison.

L'oiseau libéré

En 1944, les membres de la maison Cartier et les milliers de parisiens fêtent la libération de la capitale. À cette occasion, le bijou de l'oiseau en cage laisse place dans les vitrines de la rue de la Paix à un autre bijou hautement symbolique : l'oiseau libéré.



Après la Libération, les stocks de pierres précieuses sont reconstitués. Les ventes sont relancées, et Jeanne Toussaint continuera de développer l'aura de la maison Cartier en France et dans le monde.