Emmanuel Macron a-t-il raison de réunir le Congrès ?

publié le 28/06/2017 à 21:41

Emmanuel Macron prendra bel et bien la parole devant le Congrès le 3 juillet, soit la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Le président de la République s'exprimera devant le Parlement réuni en Congrès à Versaille, a annoncé ce mercredi 28 juin Gérard Larcher, confirmant ainsi une information de RTL. "Il s'exprimera lundi prochain devant le Congrès à Versailles, il me l'a annoncé", a déclaré le président du Sénat.



Le chef de l'État s'exprimera donc dans cette enceinte la veille du discours de politique générale que doit prononcer le Premier ministre Édouard Philippe devant le Parlement le 4 juillet. Ce rendez-vous pourrait devenir un rendez-vous annuel, comme l'avait évoqué Emmanuel Macron pendant la campagne. "Le président de la République a pris un engagement devant les Français de réunir le Congrès une fois par an pour balayer un certain nombre de sujets", avait rappelé mercredi midi le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.



On refait le monde avec :

- Hélène Pilichowski, journaliste

- Paolo Levi, correspondant de l’agence de presse Ansa

- Roland Cayrol, politologue

- Claude Posternak, fondateur de lImportant.fr