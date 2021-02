Électricité : les astuces de bon sens pour réduire sa facture

publié le 01/02/2021 à 13:00

Votre facture d'électricité devrait encore s’alourdir à partir de ce lundi : 1,6 % de hausse pour les tarifs réglementés. Cela concerne les abonnés EDF au tarif bleu, 23 millions de ménages au total. Mais il y a des astuces de bon sens pour payer moins cher. Dès que la nuit tombe et que les températures baissent, fermez les volets et tirez les rideaux, cela permet d’améliorer sensiblement l’isolation thermique de votre logement et de moins solliciter les radiateurs électriques.

Dans les chambres, baissez le thermostat d'un ou deux degrés durant votre sommeil. Sous l’édredon et la couette, vous ne ressentirez pas vraiment la différence et cela vous fera économiser des kilowattheures. Pensez à éteindre systématiquement la lumière en quittant une pièce et remplacez vos ampoules classiques par des leds. Ne vous contentez pas, par ailleurs, de mettre en veille vos appareils électriques, à commencer par les ordinateurs.

Débranchez les quand vous n’en avez pas l’usage, vous avez par exemple des multiprises avec des interrupteurs rouges coupe-courant. Ne laissez pas non plus de chargeur branché sans rien au bout et dans la cuisine, ne placez pas votre réfrigérateur à proximité d’une source de chaleur, un four ou un radiateur par exemple. Ne mettez pas au frais des plats encore chauds qui obligeraient votre frigo à surconsommer de l’électricité pour rester à basse température.